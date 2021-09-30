Окупанти вели вогонь поблизу Новотошківсього, Кам’янки та Попасної.

На Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинув український боєць.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу операції Об’єднаних сил.

"Від початку доби, 30 вересня, російсько-окупаційні війська три рази порушили режим припинення вогню, один раз застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння… Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", – зазначено у зведенні.

Окупанти обстрілювали позиції українських військ біля Новотошківсього – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Кам’янки – з артилерії калібру 122 мм; в бік населеного пункту Попасна – з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте такожУкраїнським бійцям дозволили стріляти у відповідь по окупантах - ЗМІ"На вогневі дії противника наші військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, чим змусили ворога припинити обстріли", - наголосили у штабі.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військових не було.

Новина оновлюється...

Автор: Інна Андаліцька