Сьогодні окупанти 3 рази порушили режим припинення вогню.

Сьогодні на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу один український військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу операції Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар'їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

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Зазначається, що українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що українське телебачення повертається на Донбас. У Мінрегіоні розповіли подробиці.

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Автор: Тетяна Герасименко