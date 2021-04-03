3 квітня в районі селища шуми загинув український військовослужбовець.
Про це повідомила ОТГ "Північ" у Facebook. Також інформацію про загибель військового підтвердили в штаб ООС.
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"Неподалік населеного пункту Шуми, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", стався підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, в результаті якого отримав бойове травмування, несумісне з життям, військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування військової служби правопорядку ЗС України.
Крім того, з початку поточної доби було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Недалеко від населеного пункту Піски російські окупанти відкривали вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Авдіївки та Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
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