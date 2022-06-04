Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну.

Українські військові продовжують майстерно утилізувати ворожу техніку. Цього разу фатальний удар із "Байрактара" по Т-72 завдав один із підрозділів ОК "Північ" з Донбасу.

Відео майстерної роботи оприлюднили на фейсбук-сторінці командування.

Пряме влучання в окупантський Т-72 спричинило детонацію боєкомплекту. Ще один танк більше не руйнуватиме нашу країну – йдеться у повідомленні.

Додамо, що Оперативне командування "Північ" – це об’єднання Сухопутних військ ЗСУ. До складу входять зокрема 1 окрема танкова бригада, 30 окрема механізована бригада, 58 окрема мотопіхотна бригада, 72 окрема механізована бригада.

А тим часом втрати РФ у війні з Україною перетнули нову психологічну позначку. Станом на 101-ий день повномасштабної війни українські захисники та захисниці ліквідували понад 31 тисячу російських окупантів, з яких близько 100 – за минулу добу.

Після принизливих кількох місяців поразок російські війська досягли певних успіхів на сході України. Однак це є максимумом, на який вони здатні, адже активніше, ніж тепер, росіяни вже навряд чи спроможні воювати, пише видання Business Insider із посиланням на опитаних виданням західних військових експертів.

Водночас, на думку The New York Times, битва за Донбас, ймовірно, стане останнім великим наступом РФ в Україні. У статті йдеться, що навіть після невдалої спроби захопити Київ росіяни наступають на старі граблі, розкидаючи свої сили в занадто багатьох місцях одночасно.

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