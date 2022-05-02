У понеділок, 2 травня, біля острова Зміїний у Чорному морі знищено два російські патрульні катери типу "Раптор".
Про це повідомляється у Telegram-каналі командування Повітряних сил ЗСУ.
"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар". Разом до Перемоги!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, обстрілював з кораблів, які знаходилися у Чорному морі.
13 квітня повідомлялося, що у Чорному морі українські ракети "Нептун" знищили флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва"
"Москва" - це корабель, який українські прикордонники зі Зміїного острова наприкінці лютого послали на три літери.