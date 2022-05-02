Російські катери захисники України знищили сьогодні на світанку, зазначили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

У понеділок, 2 травня, біля острова Зміїний у Чорному морі знищено два російські патрульні катери типу "Раптор".

Про це повідомляється у Telegram-каналі командування Повітряних сил ЗСУ.

"Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу "Раптор". Працює "Байрактар". Разом до Перемоги!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Росія рано вранці 24 лютого вдерлася в Україну. Спершу супротивник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирне населення, зокрема, обстрілював з кораблів, які знаходилися у Чорному морі.

13 квітня повідомлялося, що у Чорному морі українські ракети "Нептун" знищили флагман Чорноморського флоту РФ - ракетний крейсер "Москва"

"Москва" - це корабель, який українські прикордонники зі Зміїного острова наприкінці лютого послали на три літери.

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