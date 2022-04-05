Ліквідовано також 3 артилерійські системи противника.

Об’єднані сили протягом доби успішно відбили 7 ворожих атак та завдали втрат російським окупантам.

Про це інформує прес-центр Операції Об’єднаних сил, інформуючи про ситуацію на Донецькому та Луганському напрямках.

"Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки та 3 артилерійські системи противника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора.

Раніше у Міністерстві оборони заявили, що російські окупаційні війська готуються оточити сили Операції Об'єднаних сил та захопити Харків.

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