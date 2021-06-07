Схрон був облаштований під фундаментом покинутого будинку у селі поблизу Слов’янська.

У Донецькій області Служба безпеки України ліквідувала замаскований схрон із військовими засобами ураження, залишений бойовиками угруповання терориста Ігоря Гіркіна.

Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

Зауважується, що, за оперативною інформацію, арсенал створили для бойовиків незаконного збройного формування Гіркіна.

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"За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська", - йдеться у дописі.

Правоохоронці вилучили зі схованки 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ, понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.

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Автор: Тетяна Поляковська