У Донецькій області Служба безпеки України ліквідувала замаскований схрон із військовими засобами ураження, залишений бойовиками угруповання терориста Ігоря Гіркіна.
Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.
Зауважується, що, за оперативною інформацію, арсенал створили для бойовиків незаконного збройного формування Гіркіна.
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"За інформацію спецслужби, у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України. Схрон був облаштований під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов’янська", - йдеться у дописі.
Правоохоронці вилучили зі схованки 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ, понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до облаштування сховища, та незаконного обігу зброї.
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