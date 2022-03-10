Біля населеного пункту Світлодарськ Донецької області сталася аварія на газопроводі.

10 березня біля Світлодарська (Бахмутський район, Донецька область) росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики незабаром з'ясують, як і як швидко вдасться його відновити.

Про це повідомляє глава Донецької області Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.

Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу рубці в Лиманській громаді. Зруйнована котельня біля школи та кілька будинків, вибило вікна біля дитсадка.

"Сьогодні вдень в результаті обстрілу був пошкоджений паркан одного будинку і вікно в господарському приміщенні амбулаторії в Олександрополі. Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання в Світлодарськ, Новоселівку та Олександропіль. За винятком трьох вулиць в околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського", - написав Павло Кириленко.

На відео-наслідки обстрілу окупантами газопроводу поблизу Світлодарська.

Нагадаємо, на Світлодарській дузі військові в День єднання підняли прапор України.

Вас також можуть зацікавити новини: