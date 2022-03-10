10 березня біля Світлодарська (Бахмутський район, Донецька область) росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики незабаром з'ясують, як і як швидко вдасться його відновити.
Про це повідомляє глава Донецької області Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі.
Незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу рубці в Лиманській громаді. Зруйнована котельня біля школи та кілька будинків, вибило вікна біля дитсадка.
"Сьогодні вдень в результаті обстрілу був пошкоджений паркан одного будинку і вікно в господарському приміщенні амбулаторії в Олександрополі. Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання в Світлодарськ, Новоселівку та Олександропіль. За винятком трьох вулиць в околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського", - написав Павло Кириленко.
На відео-наслідки обстрілу окупантами газопроводу поблизу Світлодарська.
Нагадаємо, на Світлодарській дузі військові в День єднання підняли прапор України.