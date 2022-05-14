З такою заявою виступив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

У Краматорську може припинитися газопостачання через дії країни-агресорки. Через що жителів міста та всієї Донеччини закликали підготуватися та придбати електроплити.

Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко з посиланням на Донецькоблгаз.

"Шановні мешканці Краматорська та Донецької області! "Донецькоблгаз" повідомляє про можливе припинення постачання газу, оскільки така загроза через дії РФ існує з високим рівнем імовірності вже в найближчі кілька днів", – йдеться у повідомленні.

Гончаренко нагадав, що на окупованій території України несанкціоновано були перекриті один з транзитних газопроводів, а також внутрішній магістральний газопровід, який експлуатується та обслуговується Оператором газотранспортної мережі України.

Зазначається, що підприємство шукає шляхи розв'язання цієї проблеми разом з ОГТСУ, ВА. Проте з метою підтримання належного рівня комфорту при переході на енергію аналогічною отримуваній від газових приладів, мешканцям Донецької області рекомендується підготуватися до обмеження постачання газу, поки така можливість є.

Нагадаємо, напередодні зі схожою заявою вже звертався міський голова Покровська. За його словами, об'ємів газу в Донецькій області для використання залишилося на тиждень-два.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня, російські окупанти перебили магістральний газопровід у Сєвєродонецьку, відтак для запобігання більш серйозної аварії газорозподільні станції перекриті.

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