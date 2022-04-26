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Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині скорочено комендантську годину через подовження світлового дня та для проведення посівних робіт, де це можливо.

Про це він повідомив в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"По-перше, збільшується світовий день... І посівна кампанія передбачає сільськогосподарські роботи. Тому було прийняте таке рішення. Воно попередньо погоджено з командуючим угруповання Об’єднаних сил", - сказав Голова Донецької ОВА.

За його словами, коменданться година триватиме з 20.00 до 6 ранку з 25 квітня.

Він зазначив, що небезпека для мирного населення залишається і людям наполегливо радить виїжджали з регіону.

"Я також наполегливо і вся команда військової адміністрації працюємо над тим, щоб люди виїжджали з регіону", - сказав він.

Нагадаємо, на Донбасі українські військові за добу знищили 13 танків та збили три безпілотники ворога.

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