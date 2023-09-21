16 вересня Єгор Рябенко потрапив під обстріл під час виконання бойового завдання.

На фронті загинув віце-чемпіон України з тайландського боксу муай-тай Єгор Рябенко, який після повномасштабного вторгнення Росії вступив до полку "Азов".

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Міністерства молоді та спорту України, Рябенко родом із Запоріжжя, де займався у місцевому спортивному клубі "Прайд".

Він неодноразово був переможцем чемпіонату Запорізької області з боксу муай-тай. У 2020 році отримав срібну медаль чемпіонату України. З 2019 року був суддею з тайландського боксу.

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"Після повномасштабного вторгнення Герой пішов захищати Батьківщину, вступивши до полку "Азов". 16 вересня Єгор виконував бойове завдання, однак потрапив під обстріл та загинув разом з іншими захисниками", - йдеться у повідомленні.

Загиблі бійці ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, раніше у бою проти російських окупантів загинув багаторазовий чемпіон із соціальних інновацій винахідник Борис Чубін. Він загинув 30 серпня під Авдіївкою, виконуючи бойове завдання у складі 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.

Чубін, зокрема створив прилад iHelp для незрячих і людей з вадами зору, який допомагає таким людям безперешкодно пересуватися містом. Серед його розробок також додаток для смартфонів Garden club для садівників, який орієнтує, як і коли потрібно висаджувати ті чи інші рослини.

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