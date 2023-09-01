Йдеться про багаторазового чемпіона України із соціальних інновацій.

Україна втратила ще одного захисника-героя - у бою з окупантами загинув багаторазовий чемпіон із соціальних інновацій винахідник Борис Чубін.

Про гибель 24-річного чоловіка повідомила його матір Тетяна Чубіна у соціальній мережі Facebook.

"Мій син… Моя надія… Моя гордість… На ЩИТІ", - написала вона.

За її даними, Борис загинув під Авдіївкою 30 серпня 2023 року, виконуючи бойове завдання у складі 59 окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка.

Борис Чубін - один з найвідоміших представників нашої молоді

Борис Чубін - один із найвідоміших українців сучасного покоління, багаторазовий чемпіон країни із соціальних інновацій. Його гибель багатьох потрясла, люди висловлюють співчуття його матері, яка є волонтером.

За словами громадського діяча Зої Казанжі, Тетяна ростила сина одна, а її син був надзвичайним хлопцем.

"Блискуча освіта, кілька іноземних мов. Не захотів свого часу поїхати за кордон на навчання... Мами наших золотих хлопців народжували своїх дітей точно не для війни. Які раділи їхнім звичайним і надзвичайним успіхам, водили до школи і на гуртки, сварили і обіймали, підтримували і жартували. І безумовно любили… Лети, золотий хлопчику. Там вже багато наших. На жаль, багато", - наголошує Казанжі.

Винаходи Бориса Чубіна

Відомо, що Борис Чубін, зокрема, будучі підлітком, створив прилад iHelp для незрячих і людей з вадами зору, який допомагає безперешкодно переміщатися по місту людям з обмеженими фізичними можливостями. Друга його розробка - додаток для смартфонів Garden club для садівників, яка орієнтує, як і коли потрібно висаджувати ті чи інші рослини. Третя - соціальна мережа для незрячих і людей з вадами зору, щоб вони могли вільно спілкуватися один з одним незалежно від вікової категорії.

За створення навігаційного міні-комп'ютера для незрячих людей Чубіна було визнано переможцем всеукраїнського конкурсу "Інноваційний прорив-2013". Його проект "Створення рівних можливостей для сліпих і людей з вадами зору" отримав вищу оцінку міжнародного журі та фахівців у галузі високих технологій. За перемогу у престижному конкурсі боролися 248 українських винахідників, програмістів та інженерів-робототехніків.

Чубін володів англійською, німецькою та китайською мовами. У березні 2014 року отримав грант на навчання в одній із престижних гімназій Німеччини, але відмовився, вирішивши залишитися в Україні, щоб допомагати своїми розробками українській армії.

Борис став єдиним випускником в Одеській області, який поступив одразу на другий курс одночасно у два виші - вивчав банківську справу та міжнародні правові відносини.

У боях за Україну загинув доброволець із Британії

Нагадаємо, цього літа в боях з окупантами також загинув відомий доброволець з Британії Семюел Ньюї. Він захищав Україну понад рік й брав безпосередню участь у звільненні наших східних територій.

Про його загибель стало відомо 31 серпня 2023 року. Сумну новину повідомив брат бійця Деніел.

Вас також можуть зацікавити новини: