Ворог також обстрілював населені пункти на лінії зіткнення.

Російські окупанти намагаються створити умови для наступу на Слов'янському напрямку. Вони обстрілювали населені пункти на лінії зіткнення і безуспішно вели розвідку боєм.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На Слов’янському напрямку окупанти основні зусилля зосередили на створенні умов для відновлення наступу. Продовжили обстріли населених пунктів по лінії зіткнення. На окремих ділянках намагалися провести розвідку боєм, зазнали втрат та відступили", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, у вчорашньому зведенні командування ЗСУ попереджало, що окупанти готуються відновити наступ на Слов'янському напрямку. Ймовірно, ворог здійснює все більш активні дії з метою перейти в атаку.

У Генштабі також розповідали про підготовку до штурма в районі Лиману. Сьогодні на цьому напрямку рашисти обстрілювали позиції ЗСУ, а також населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва

На сході загалом тривають запеклі бої. За минулу добу на Донбасі ЗСУ відбили дев'ять атак ворога і знищили понад тридцять одиниць техніки окупантів. За словами радника голови Офісу президента Олексія Арестовича, найскладніша ситуація на фронті — у напрямку Бахмута.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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