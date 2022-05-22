Загарбники намагатимуться втримати зайняті рубежі, щоб не розірвати логістичні шляхи.

Контрнаступ Сил оборони України на Харківщині дав приголомшливий результат. Загарбників фактично відкинули за кордон, але найбільший позитив полягає в тому, що на кордон вийшли підрозділи Територіальної оборони й лише невелика частина регулярних підрозділів ЗСУ.

Про це заявив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"У наступальних групах була лише невелика частина регулярних підрозділів української армії, однієї з механізованих бригад. В абсолютній більшості там були підрозділи Тероборони, які складаються з мешканців Харкова та Харківської області. Тобто фактично це вчорашні вчителі, робітники, інженери зі зброєю в руках видавили російську окупаційну армію за межі державного кордону", - заявив експерт.

Водночас Селезньов пояснив, що в напрямку від Харкова на північ розташовувалися й підрозділи, укомплектовані з мешканців ОРДЛО. Одночасно підрозділи російської армії, які тримають оборону на схід від Старого Салтова – штатні. Експерт вважає, що росіяни триматимуться за свої рубежі до останнього, тому що через Вовчанськ і Куп'янськ проходить ключовий логістичний ланцюжок забезпечення дій російських військ як на Ізюмському, так і на Сєвєродонецькому напрямках.

"Тож бої там будуть дуже жорсткі. Говорити про те, що найближчим часом українська армія зможе подолати оборону російських військ, не доводиться. Але за умови, якщо найближчим часом нам у товарних кількостях надійде озброєння та техніка від наших західних партнерів, щоб ми могли працювати максимально жорстко, максимально ефективно, на великих відстанях, знищуючи російських окупантів, то справи підуть швидше. Тож у принципі успіх контратак українських військ безпосередньо залежить від постачання західного озброєння та техніки", - впевнений експерт.

Селезньов зауважив, що Росія відмовляється сідати за стіл переговорів, займаючись формуванням більш потужної переговорної позиції за допомогою дій російської армії. Експерт впевнений, що росіяни хочуть мати змогу політичного торгу.

"У зв'язку з тим, що просування російських військ іде досить складно практично на всіх фронтах нинішньої війни, росіяни максимально відтягують процес вступу в ефективну фазу переговорів. Допоки українська армія не отримає в товарних кількостях ту саму військово-технічну допомогу від наших західних партнерів, говорити про те, що з росіянами можна вести ефективні переговори, поки що не доводиться", - зазначив екперт.

Селезньов також додав, що Путін та його генерали найкраще розуміють, коли з ними розмовляють із позиції сили. Саме таким способом їх можна схилити до компромісів. Заклики до совісті, до здорового глузду у випадку з російськими переговорниками не працюють.

"Тому успіх переговорного процесу безпосередньо залежатиме від успіхів української армії на полі бою", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, російські війська зосередили свої зусилля на поверненні позицій, зайнятих українськими військами під час контрнаступу на північ від Харкова 20 травня.

Станом на 19 травня, на Харківському напрямку з 5 травня від російських окупантів звільнено вже 23 населених пункти.

Генштаб ЗСУ повідомляв 19 травня, що противник посилив вогневий вплив, намагається стримати наступ наших військ і вихід до державного кордону України.

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