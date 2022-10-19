На місці працюють рятувальники.

Російські окупанти вдарили по Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині, там виникла пожежа.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні знову наша область зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС, унаслідок якого виникла пожежа. Всі служби працюють, рятувальники на місці", - зазначила вона.

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Онищук також зауважила, що жертв унаслідок цього обстрілу немає.

Голова ОВА додала, що дорога біля Бурштинської ТЕС наразі перекрита, але організовано об'їзд навколишніми селами.

Крім того, вона закликала жителів області обмежити використання електроенергії з 17:00 до 23:00.

Пізніше Онищук повідомила, що пожежа на Бурштинській ТЕС вже ліквідована.

Російські удари по об'єктам критичної інфраструктури України

Як повідомляв УНІАН, вранці 10 жовтня російські окупанти здійснили атаки на низку областей України. Зокрема, на Вінницьку, Львівську, Кіровоградську, Миколаївську, Полтавську, Тернопільську, Житомирську, Київську області та Київ. Зафіксовані були влучання по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема - влучання чотирьох ракет у відкритий розподільчий пристрій Бурштинської ТЕС.

18 жовтня внаслідок обстрілу окупантів пошкоджено критичний об’єкт інфраструктури в Деснянському районі столиці.

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