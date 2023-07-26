Чоловік дивом вижив, отримавши легкі поранення живота.

Росіяни з артилерії обстріляли Антонівку на Херсонщині. Ворожий снаряд влучив у будинок літнього подружжя, внаслідок чого жінка загинула на місці від важких поранень.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, ворожий удар стався близько 23:00 25 липня. "У пізній час, коли люди готувалися до сну, армія РФ вкрила їхній будинок артилерійським вогнем. 72-річна жінка отримала надто важкі поранення. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть…", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 74-річний чоловік вцілів дивом - у нього діагностували легкі поранення живота та надали медичну допомогу на місці.

В ОВА також опублікували відео, на якому чоловік розповів про страшний обстріл, який обірвав життя його дружини.

Також на відео можна побачити й наслідки обстрілу: зруйновану стіну будинку, вибиті вікна та руйнування всередині дому.

Ситуація на Херсонщині

Російські терористи щодня обстрілюють Херсонщину з різних типів озброєння. Через близькість до лінії фронту населені пункти області піддаються мінометним та артилерійським обстрілам. Також ворог застосовує авіацію та безпілотники для своїх цинічних атак.

Зокрема, протягом минулої доби, 25 липня, росіяни здійснили 55 обстрілів області, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, протитанкових ракетних комплексів та безпілотників.

Ворожі удари припали на житлові квартали населених пунктів області та територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.

Через російську агресію за добу на Херсонщині загинуло двоє людей, ще троє - зазнали поранень.

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