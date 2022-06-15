За допомогою американської зброї нашим військовим вдається активно оновлювати лічильник втрат російських окупантів у війні проти України.

Збройні сили України продовжують отримувати зброю від міжнародних партнерів. Так, морські піхотинці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського продемонстрували ефективне застосування американського міномета М224 на полі бою.

Відео опублікували у Facebook Міноборони України.

"Наші воїни стоять на захисті демократичних цінностей усього вільного світу! Вдячні партнерам за підтримку та очікують зброю та техніку для ще ефективнішого протистояння загарбникам", - йдеться у підписі до відео.

Зазначимо, M224 американський легкий 60-мм гладкоствольний, дульнозарядний, з великим кутом обстрілу міномет, що перебуває на озброєнні армії та Корпусу морської піхоти США:

має удосконалений ствол та приціл для стрільби вночі;

до боєкомплекту входять оперені осколкові (осколково-фугасні), освітлювальні, димові, практичні (навчальні) міни;

особливість нових мін – електронно-механічний підривач; крім того, можливе використання і старих мін;

його максимальна дальність стрільби – 3 500 м.

Варто нагадати, що 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського - з’єднання морської піхоти України. Сформована у 2015 році на базі військових частин, виведених з окупованого Криму. 2019-го року бригада названа на честь контрадмірала Михайла Білинського, який був організатором та командиром Дивізії морської піхоти Директорії УНР за часів української революції початку XX ст.

13 квітня в результаті вторгнення Росії підрозділи 36-ї окремої бригади морської піхоти зуміли з’єднатися з силами полку "Азов" на території металургійного комбінату Азовсталь та продовжити оборону заводу.

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