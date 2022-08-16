Він зазначив, що росіяни все більше панікують.

Росія звозить в окуповану Херсонську область "кадирівців" для нагляду за своїми військовими.

Про це повідомив депутат Херсонської облради та військовий територіальної оборони Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, у Херсоні автомобіль з росіянами втрапив у ДТП, коли їхав по зустрічній смузі.

"Кудись дуже поспішали, бо зараз вони панікують все більше. Відповідно посилюють тиск на місцевих, а для самих російських воєнних на Херсонщину продовжують завозити кадирівців, щоб "наглядали", - розповів Хлань.

За минулу добу окупанти обстріляли мінімум шість населених пунктів, є поранені люди та загибла худоба.

Росіяни продовжуюють затримувати та викрадати людей. Вони захопили херсонський бізнес-центр "Бордо", мародерять у помешканнях, забирають усе: від побутової техніки до ношеного зимового одягу.

"Схоже, що запланований на 11 вересня "референдум" все ж відкладається, а одного з ключових колаборантів області Стремоусова відсторонять, а то й взагалі ліквідують, в публічній площині його вже почали критикувати російські ЗМІ", - додав Хлань.

Раніше російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський спрогнозував, до чого призведе звільнення українською армією Херсона.

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