Росія моментально дає запит на "кадирівця", який потрапив у полон, і видає замість нього будь-якого українця.

Стало відомо, чому на відео з допитами полонених окупантів практично немає "кадирівців". РФ береже військових з Чечні, тому відразу ж готова їх обмінювати, а ось про своїх бойовиків країна-агресор може "забувати" на тижні й навіть місяці.

Про це розповів журналіст Володимир Золкін, який бере інтерв'ю у російських полонених.

"Росія моментально дає запит "кадирівця", який потрапив у полон" і видає замість нього будь-якого українця... Коли ви берете "кадирівця" в полон, це джек-пот. Це відразу ж моментальна гарантія того, що нам видадуть будь-яку нашу людину, яка нам потрібна", - зазначив він.

За словами Золкіна, з полоненими росіянами ситуація зовсім інша. РФ не печеться про своїх громадян. Окупанти, які потрапили в полон в Україні, оголошуються "зниклими безвісти". Їх ніхто не прагне швидко обмінювати. Російські військові "почекають", як і їхні матері та дружини, зазначив журналіст.

Полонені окупанти визнають, що рідко бачать "кадирівців", їх швидко обмінюють. Навряд чи це тішить військових, які розуміють, що вони зовсім не потрібні своїй країні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що "кадирівці" грабують не тільки українців, а й окупантів. Про це росіянин розповів під час телефонної розмови, яку перехопила СБУ.

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