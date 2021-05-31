Майор Максим Польовий загинув у районі ООС 27 травня від кулі ворожого снайпера.

У Хмельницькій області напередодні попрощалися й поховали майора Максима Польового, вбитого снайпером бойовиків на Донбасі 27 травня.

Про це повідомляє АрміяInform.

Скорботний мітинг відбувся на подвір'ї школи, де навчався майор, у його рідному селі. Мешканці зустрічали тіло загиблого на колінах, запаливши лампадки.

За словами заступника командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади підполковника Андрія Грузінцева, майор Польовий був справжнім офіцером, патріотом і відданим захисником Батьківщини. На фронті він був від самого початку російської агресії, пройшов усі найгарячіші точки: Луганський аеропорт, Дебальцеве, Старогнатівка, Новотошківське, Побєда тощо.

Попрощатися з бійцем прийшли рідні та друзі, мешканці села, бойові побратими, керівництво Хмельницької ОДА, командувач військ оперативного командування "Захід", офіцери і генерали Командування Сухопутних військ та заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Віктор Бокій. Останній вручив батькам і вдові Максима Польового грамоти пошани та скорботи від Головнокомандувача Збройних сил України.

27 травня в оперативно-тактичному угрупованні "Північ" повідомили, що поблизу Новотошківського внаслідок снайперського обстрілу з боку окупантів загинув український військовий. На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

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Автор: Юрій Годован