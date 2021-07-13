Громадянин України за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців з метою їх подальшого вербування спецслужбами РФ.

На Кіровоградщині контррозвідники Служби безпеки України затримали громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою (ГУ ГШ ЗС РФ).

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За інформацією відомства, співробітники спецслужби задокументували, що після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір інформації стосовно місцевих посадовців та військовослужбовців, а саме: компрометуючих даних на них, а також відомостей щодо їхніх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна.

"Зазначені відомості мали бути використані для створення умов для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що зібрані дані затриманий агент передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку.

У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки "Сбербанка России", посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: Світлана Макринська