60% техніки противник втрачає під час наступів.

Російські окупанти підтягують до Куп'янська багато техніки та піхоти, ситуація досить складна. На Харківському напрямку для ворога основним населеним пунктом залишається Куп'янськ.

"Туди він продовжує підтягувати всі свої сили, резерви. На цьому напрямку в нього досить багато різної техніки та особового складу. Крім того і зі сторони РФ вони зараз укріплюють лінію оборони, лінію кордону. Туди підтягнули свої підрозділи Росгвардії, але, звичайно, не для наступальних дій, а більше для унеможливлення прориву", - сказав начальник прес-служби Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" - офіцер Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

При цьому наголосив, що окупанти масово застосовують для обстрілу КАБи, свої Су -34, Су-35. За його словами, ситуація дуже складна, противник, не шкодуючи, застосовує свою техніку, піхоту.

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"Нашим хлопцям дуже допомагають FPV- дрони. 60% техніки противник втрачає під час наступів. Наші артилеристи просто "розбирають" окупантів ще під час того як вони намагаються формувати свої ударні підрозділи, однак їхня кількість залишається проблемою", - зазначив Євлаш.

Начальник прес-служби Оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" переконує, що там у нас дуже потужні укріплення, збудовано лінію оборони на Лимано-Куп’янському напрямку і поблизу Куп’янська – бетонні доти, багато інженерних споруджень.

Євлаш розповів, що окупанти вдаються до провокацій, зокрема, передягаються у форму ЗСУ. Також ними зараз використовується тактика мобільних груп, якими атакують. Він зазначив, що українські артилеристи, навіть при дефіциті боєприпасів, показують свою майстерність, знищуючи окупантів і на Бахмутському, і на Куп’янському напрямку.

"В окупантів браку боєприпасів немає. Вони інтенсивно застосовують свою артилерію. Особливо на тих напрямках, де вони планують свій наступ, підтягують туди свої резерви, зокрема, на Лимано- Куп’янському напрямку. В них є боєприпаси північнокорейські, іранські, які, можливо, не всі хорошої якості, але вони є", – сказав Євлаш.

Війна в Україні - ситуація на Куп'янському напрямку

Як повідомляв УНІАН, військовий експерт Сергій Грабовський зазначав, що російські окупанти на Куп'янському напрямку накопичили понад 100 тисяч особового складу і ворог ще може мати 40 тисяч резерву.

Говорячи про 500 танків і 600 БМП, які можуть бути в окупантів, Грабовський зазначив, що Росія може піти на штурм цими силами, і теоретично є певна ймовірність того, що супротивник дійде до Куп'янська, зазнавши при цьому величезних втрат.

Він пояснив, що танкові колони противника дуже потужні, але водночас - малорухливі, тому вони можуть стати об'єктами знищення вогневими засобами ЗСУ.

Грабовський вважає, що противник буде діяти масою, намагаючись проломити нашу оборону саме "м'ясом" і залізом. На це робиться розрахунок. Тому на цьому напрямку Сили оборони чекає досить серйозне випробування, якщо противник все-таки зважиться на такий пролом

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