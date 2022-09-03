Відповідний "офіційний" курс з понеділка встановить "уряд" "ЛНР".

На Луганщині окупанти штучно занизили курс гривні майже вдвічі.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ще декілька місяців тому за 100 гривень на окупованій території Луганщини можна було отримати 250 рублів. Пізніше міняйли пропонували 170 рублів, а якщо заощадження в вас завеликі – то навіть 180. Із понеділка "уряд" "ЛНР" встановить "офіційний" курс 1,25, що вдвічі менше початкового", - зазначив він. Відео дня

За словами Гайдая, таким чином росіяни хочуть зневірити людей у стійкості гривні та міцності України.

"Показати, що гривня вже нібито нічого не коштує – тобто, майже як і рубль. Фактично страждають люди, в яких залишилися гривневі заощадження або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати. У переважній більшості це літні люди, інваліди, малозабезпечені. Грабують саме їх. Їм вже півроку обіцяють "конкурентоспроможний рівень соціальних гарантій" та водночас знаходять причини відмовити в оформленні пенсії", - розповів голова ОВА.

Він додав, з окупованої території стало важче евакуюватися без власного транспорту, адже через зниження курсу перевізники автоматично підвищують вартість проїзду.

"Не кажучи вже за продуктові магазини, де цінники і до цього були майже космічними. Населенню пообіцяли "все блага русского мира", які штучно перетворили на спробу вижити. Це якщо ти звичайна людина. Якщо бізнесмен, працівник фінустанови чи зрадник присязі, то вижити можна – за рахунок інших", - додав Гайдай.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

З початком сутінок противник активізувався на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, однак силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Кодема, Зайцеве, Авдіївка, Мар’їнка та Времівка.

Підтверджено знищення живої сили противника на Запорізькому напрямку. За даними розвідки, колона з вантажівок ворога, одна з яких була заповнена тілами загиблих, прямувала в сторону Бердянська, де розгорнутий крематорій.

На Південнобузькому напрямку сили оборони успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Високопілля та Потьомкіне.

Як зазначили в Інституті вивчення війни, Росія, користуючись інформаційної "тишею" України довкола контрнаступу на півдні, продовжує брехати про вигадані "провали" українського війська через офіційні та неофіційні джерела.

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