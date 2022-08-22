З 1 вересня окупанти хочуть розпочати у "ЛНР" проведення "загальної мобілізації".

На Луганщину прибув особовий склад Росгвардії для пошуку та затримання дезертирів з числа російських окупантів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"До окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та інше. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ", - сказано в повідомленні.

В розвідці зазначають, що росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям.

"Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова", - йдеться у заяві.

Також ГУР повідомляє, що в тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника, який сказав, що "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та проводять пошук рашистів-дезертирів. При цьому зазначається, що ним було оголошено про початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР".

За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:

мобілізація населення, яке отримала паспорти "ЛНР" та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;

решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.

Окупантами анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня, а про терміни закінчення кампанії – не повідомляється.

Як раніше повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти шукають дезертирів по селах.

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