На Луганщину прибув особовий склад Росгвардії для пошуку та затримання дезертирів з числа російських окупантів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"До окупованого Довжанська (раніше – Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад Росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та інше. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців "Л/ДНР" та ЗС РФ", - сказано в повідомленні.
В розвідці зазначають, що росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям.
"Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта Андрія Сухачова", - йдеться у заяві.
Також ГУР повідомляє, що в тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого "голови ЛНР" Леоніда Пасічника, який сказав, що "ЛНР" намагаються провести "загальну мобілізацію" та проводять пошук рашистів-дезертирів. При цьому зазначається, що ним було оголошено про початок "загальної мобілізації" на території "ЛНР".
За словами Пасічника, вона відбуватиметься у два етапи:
- мобілізація населення, яке отримала паспорти "ЛНР" та РФ, а також відповідає конкретним військово-обліковим спеціальностям;
- решта чоловічого населення віком від 18 до 65 років.
Окупантами анонсовано, що мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня, а про терміни закінчення кампанії – не повідомляється.
Як раніше повідомляв УНІАН, на Херсонщині окупанти шукають дезертирів по селах.