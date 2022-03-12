Знищено кілька одиниць ворожої бронетехніки.

На Луганщині українські військовослужбовці захопили ворожу броньовану розвідувально-дозорну машину та взяли в полон одного окупанта.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Державної прикордонної служби України у Facebook.

"На Луганщині у прикордонників знову Z-трофеї, а у орків - 200-ті та полонений... Зведений загін прикордонників та бійців ЗСУ вигнав загарбників з околиці одного з український міст. Захисники України знищили кілька одиниць ворожої бронетехніки, також у орків є втрати в живій силі", - мовиться у дописі.

Крім того, зауважили в ДПСУ, в результаті бою українські бійці захопили трофейну БРДМ та взяли в полон одного окупанта.

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність, повідомляли у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб особового складу. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

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