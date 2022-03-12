Генштаб назвав нові втрати окупантів / фото REUTERS

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно становлять понад 12 тис. осіб особового складу.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також є значні втрати техніки:

  • 362 танки;
  • 1205 ББМ;
  • 135 артилерійських систем;
  • 62 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 58 літаків;
  • 83 гелікоптери;
  • 585 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 кораблі / катери;
  • 60 цистерн з ППМ;
  • 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Сьогодні вже 12 березня, йде 17-й день війни. Путінська армія продовжує штурм українських міст. Ба більше, ворог намагається спровокувати в Україні техногенну катастрофу. 

За даними української розвідки, президент країни-агресора володимир путін віддав наказ про підготовку теракту на Чорнобильській атомній станції, відповідальність за яку буцімто "припишуть" Україні.

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