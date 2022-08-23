На Луганщині упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків.
Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити – зазначив він.
Гайдай вчергове нагадав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта.
Останніми днями ця тенденція посилилися. Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше – розповів голова ОВА.
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Зокрема, школярів посвячують до лав так званого воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія", розповів Гайдай.
Тим часом, за словами очільника ОВА, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років.