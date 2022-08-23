Повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити.

На Луганщині упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Упродовж доби відбито наступи ворога із чотирьох напрямків – повсюди противник зі значними втратами вимушений був відступити – зазначив він.

Гайдай вчергове нагадав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта.

Останніми днями ця тенденція посилилися. Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським спеціалістам, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше – розповів голова ОВА.

На Луганщині загарбники почали підготовку дітей до війни

Зокрема, школярів посвячують до лав так званого воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія", розповів Гайдай.

Тим часом, за словами очільника ОВА, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років.

Вас також можуть зацікавити новини: