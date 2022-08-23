На Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На сході українські військові відбили штурм та наступ окупантів на трьох напрямках. Зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій, рашисти навіть намагаються проводити розвідку боєм.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

Так, на Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих районів і рубежів та намагається покращити тактичне положення. Водночас, на Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджуються на веденні активних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

"На Бахмутському напрямку противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов. На Авдіївському напрямку ворог вів наступ біля Красногорівки і Первомайського, успіху не мав", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Новопавлівському напрямку окупанти велт наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка, Золота Нива, однак успіху не мали.

"На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Вживає заходів з поповнення втрат", - додали у Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на півдні ЗСУ знищили "Бук", мінометний комплекс "Сані" та ворожий склад.

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