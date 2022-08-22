Зокрема, школярів посвячують до лав так званого воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія".

На тимчасово окупованих територіях Луганщини російські загарбники почали підготовку дітей до війни.

Про це у своєму Telegram повідомляє голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

"Дітей, які вже підросли, росіяни почали готувати до війни. Так, у Біловодському районі в день 225-річчя утворення села Новодеркул відбулося урочисте прийняття присяги та посвячення в учасники воєнно-патріотичного руху "Молода гвардія" 30 дітей шкільного віку. Чи розуміли вони майбутні наслідки того, що відбулося? Навряд чи. Батьки, точніше матері, – можливо. Але дітей на захід вони пустили і покірно спостерігали за абсурдом, який породжує смерть", - йдеться у повідомленні.

Тим часом, за словами Гайдая, жителі Луганська повідомляють про неодноразові випадки зникнення дітей віком від 14 до 18 років.

"Їх затримують до встановлення особи. Процедура триває не 72 години, як зазвичай, а доки за дитиною не прийде батько або брат, яких ставлять перед вибором: якщо не дитина, то хто замість неї піде на фронт?", - додав він.

Нагадаємо, з шахти "Довжанська-Капітальна", що в місті Довжанськ, російські окупанти відправили на фронт 430 працівників.

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