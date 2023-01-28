Тилову базу російських окупантів було знищено точним ударом української артилерії.

На Луганщині знищено склад з боєкомплектом російських загарбників.

Як повідомляє Луганська обласна військова адміністрація у Telegram, під час аеророзвідки прикордонники виявили базу ресурсного забезпечення противника, який облаштувався в садових насадженнях.

"Охоронці кордону дочекались, поки загарбники завершать підвіз матеріально-технічного забезпечення на польовий склад. А потім повідомили координати об'єкта артилеристам ЗСУ. Точним ударом тилову базу росіян було знищено. Від детонації боєприпасів злетіла в повітря й автівка, яка транспортувала вантажі", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначили в ОВА, "окупанти поповнили списки зниклих безвісти". Остаточні втрати ворога уточнюються.

Ситуація на Луганщині

Вчора українські військові відбили атаки окупантів у районах 11 населених пунктів на Донбасі. Рашисти не змогли виконати завдання Кремля, який хотів, щоб вони захопили всю Луганську область. Тому в ГУР прогнозують, що РФ спробує провести активні бойові дії в Луганській і Донецькій областях у лютому-березні.

Крім цього, високопоставлений військовий чиновник з Пентагону розповів, що в США бачать успіхи українських воїнів під Кремінною. За його даними, контранаступи ЗСУ поблизу міста принесли "деякі додаткові успіхи".

Вас також можуть зацікавити новини: