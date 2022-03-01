Переселенцям з інших регіонів допомагають на стадіоні Арена-Львів

Голова ЛОДА Максим Козицький передає, що до Львівської області прибуло майже 40 тисяч переселенців з більш небезпечних регіонів країни. У Львові для них працює центр допомоги внутрішньопереміщеним особам. Козицький назвав число переселенців, яких область ще може прийняти.

"Це офіційні дані, однак крім того, ми повинні розуміти, що є ще тисячі осіб, які знайшли житло через рідних і знайомих. Сьогодні область готова прийняти ще 20 тисяч осіб. Але щодня ця цифра збільшується. Ми говоримо не про орієнтовні цифри, а про приміщення, здатні забезпечити ліжком, харчуванням, місцем для особистої гігієни", — зазначив очільник Львівщини.

Серед біженців також багато дітей. В області знайшли притулок 330 дітей з дитячих будинків, ще десятки скоро прибудуть.

Козицький сказав, що зараз, на жаль, є проблеми з евакуацією зі східних областей. Там проводяться сильні обстріли ворогом.

Центр допомоги переселенцям знаходиться на стадіоні Арена-Львів. Тут переселенцям допомагають знайти житло або перечекати, якщо вони планують їхати далі закордон. Для будь-якої необхідної допомоги телефонуйте за номером 0962328193, для поселення біженців зі східних областей - 0971821860 і 0973474459.

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