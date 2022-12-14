Безпілотником ворог намагався атакувати катер прикордонників.

На Миколаївщині прикордонники знищили ворожий дрон-камікадзе "Ланцет".

"Близько опівдня моряки-прикордонники на Миколаївщині знищили дрон-камікадзе "Ланцет", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

За словами Назарова, дроном ворог намагався атакувати катер прикордонників.

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Атака дронами на Україну 14 грудня: деталі

Зранку сьогодні, 14 грудня, Київ та область атакували іранські дрони-камікадзе Shahed. Силами ППО було знищено 13 ворожих безпілотників, які були запущені російськими окупантами з акваторії Азовського моря.

Внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок у місті Вишневе Київської області. Постраждалих немає.

У Києві уламки від збитих дронів влучили в адмінбудівлю, чотири житлові будинки зазнали незначних пошкоджень. Постраждалих унаслідок атаки немає.

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