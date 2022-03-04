Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів \ 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свої машини, що стали металобрухтом, і знає, що його чекає така ж доля!" - йдеться у повідомленні.
фото 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців