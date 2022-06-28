Із затиханням шторму мінна небезпека біля узбережжя підсилюється.

На Одещині через воєнне вторгнення РФ обмежено використання внутрішніх водойм.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Додатково на Одещині обмежено використання внутрішніх водойм. Зокрема заборонено вихід та перебування маломірних плавзасобів у Тилігульському, Малому Аджалицькому та Будацькому лиманах, на озерах Сасик, Шагани, Алібей, Бурнас", - йдеться в повідомленні.

Він уточнив, що в інші внутрішні водойми Одеської області вихід маломірних плавзасобів дозволено лише суб’єктам господарювання на підставі спеціального дозволу і тільки у світлий час доби.

Із затиханням шторму мінна небезпека біля узбережжя підсилюється. Зокрема, зірвані хвилюванням моря ворожі міни може все частіше приносити до урізу води, а це надто небезпечно.

Як повідомляв УНІАН, на Одещині під час відпочинку на пляжі людина підірвалася на міні.

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