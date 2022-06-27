Ракетний удар по Одеській області було завдано із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

У ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракетний удар по Одеській області було завдано із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М.

В результаті влучання в житловий квартал одного з селищ області було зруйновано кілька житлових будинків і господарських будівель на орієнтовній площі 500 кв.м. На місці влучання виникла пожежа.

За попередніми даними, постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина.

Ситуація на півдні України:

За даними ОК "Південь", в Чорному морі триває шторм і блокування судноплавства флотом РФ. У готовності до нанесення ракетних ударів 2 кораблі, споряджені 16 "калібрами".

Раніше повідомлялося, що миколаївські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

26 червня 2022 року на півдні країни Збройні сили за добу знищили близько 40 окупантів, 3 склади боєприпасів та 8 одиниць військової техніки ворога.

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