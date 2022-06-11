Чимало мешканців області не вірять, що пляжі справді заміновані.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів про трагічну загибель людини, яка відпочивала на замінованому пляжі попри попередження влади.

Про це йшлося в його відеозверненні.

"Ця людина, ще раз щирі співчуття всім рідним та близьким, загинула менш як годину тому. Відпочиваючи на пляжі. На чорноморському узбережжі Одеської області. Загинула не від сонячного удару, не від диверсійно-розвідувальної групи противника, але загинула - підірвалася на міні", - сказав Братчук.

Він емоційно звернувся до людей, які відвідують пляжі попри заборону, зокрема, із дітьми.

"Я не знаю, скільки ще разів треба повторювати усім, хто намагається стати головним кандидатом на "премію Дарвіна" для тупих та безвідповідальних, і намагається разом з дітьми - маленькими чи старшими - робити селфі біля табличок, де написано "Заміновано" або "Міни". Як до вас ще докричатися? Щоб ваші руки, ноги, голови не літали над Чорним морем і пляжами Одещини. Зараз, коли йде війна і все заміновано. Ви не вірите? Ця людина, на жаль, теж не вірила. Але вона загинула, підірвалася на міні", - додав він.

Він акцентував, що за години до трагедії в 20 метрах від берега Одеси також здетонувала міна.

В ОК "Південь" розкрили подробиці трагедії. Там зауважили, що загиблий чоловік відпочивав на пляжі разом з родиною.

"На одному з пляжів Одещини чоловік підірвався на невідомому предметі. Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух, чоловік отримав поранення несумісні з життям. На місці працює слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, одеські пляжі масово заповнили городяни, попри небезпеку замінування моря та узбережжя. За них взялася поліція - відпочивальників виганяли з пляжів.

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