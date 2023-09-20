У Токмаку ворожі солдати масово грабують квартири та будинки.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов зауважує, що на тимчасово окупованих територіях України російські загарбники підселяються в помешкання місцевих жителів, аби використати їх як "живий щит". Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Ковальов зауважив, що російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права. Вони захоплюють і заселяються у помешкання цивільних громадян на ТОТ.

"Часто фіксується ситуація, коли окупанти живуть разом із цивільними мешканцями в їхніх будинках, щоб використати людей в якості "живого щита", - наголосив він.

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Речник навів приклад, що у Токмаку Запорізької області загарбники масово заселяються до цивільних людей літнього віку. Крім того, вони масово грабують квартири та будинки місцевих жителів.

На окупованій території після "виборів" почали мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, раніше у Центрі національного спротиву заявили, що російські окупанти вирішили провести мобілізацію місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Донецької областях для війни проти України.

Зазначається, що на тимчасово захопленій території Херсонської області ведеться підготовка до призову військовозобов'язаних жителів на службу в російську армію. "Військкомат" окупантів вже розробив мобілізаційний план і почав видачу повісток офіцерам запасу. При цьому загарбники працюють на основі даних, які українці надавали під час фейкових виборів та роздачі продуктових наборів.

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