В окупованих Росією районах Луганської області підтверджено влучання у низку ворожих об'єктів.
Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його інформацією, партизани підпалили "виборчу дільницю" колаборантів у Щасті.
У Сватівському районі злетіли у повітря казарми росіян, постраждав фермер-колаборант. В Алчевську знищено склад боєприпасів окупантів.
Війна в Україні: останні новини
Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. У відповідь на поразку ЗС РФ у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.
Окупанти досі зосередили зусилля на захопленні Донецької області. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське
На півдні ЗСУ влучили, зокрема, по переправам та зосередженню техніки окупантів. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА.
З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 56 700 окупантів і тисячі одиниць.