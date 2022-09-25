"Бавовна" підтверджена у низці окупованих районів Луганщини.

В окупованих Росією районах Луганської області підтверджено влучання у низку ворожих об'єктів.

Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, партизани підпалили "виборчу дільницю" колаборантів у Щасті.

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У Сватівському районі злетіли у повітря казарми росіян, постраждав фермер-колаборант. В Алчевську знищено склад боєприпасів окупантів.

Війна в Україні: останні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. У відповідь на поразку ЗС РФ у Харківській області Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії.

Окупанти досі зосередили зусилля на захопленні Донецької області. За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське

На півдні ЗСУ влучили, зокрема, по переправам та зосередженню техніки окупантів. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 військових, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 56 700 окупантів і тисячі одиниць.

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