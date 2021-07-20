Це є прямим порушенням Державних санітарних норм та правил, відзначили у міністерстві.

На окупованій частині Луганської області спостерігається гострий дефіцит питної води. Постачання води обмежила окупаційна влада.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Згідно з інформацією, яку оприлюднює на своїх інтернет-ресурсах окупаційна "влада", на території м. Хрустальний (Красний Луч) подача питної води здійснюється за графіком від 1-2 разів на тиждень до графіка "через день" в залежності від району міста.

На території с. Голубівське, с. Донецьке, м. Кіровськ – постачання питної води відбувається лише 1 раз на тиждень, м. Кадієвка (Стаханов) – частково 1 раз на 2-3 дні.

Читайте такожУ Харкові помер тяжкопоранений в зоні ООС військовий з Кривого Рогу (фото)На території м. Алчевськ, де спостерігається один із найбільш забруднених показників питної води, заявлене водопостачання через день, однак за наявною інформацією воно відсутнє по декілька діб поспіль.

У міністерстві зазначили, що це - пряме порушення Державних санітарних норм та правил.

"В умовах аномальної спеки це може впливати на катастрофічне погіршення якості води, оскільки нерівномірна подача води призводить до застоювання, виникнення бактерій та поширення інфекційних захворювань серед населення", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Людмила Жерновська