Зокрема, т.зв. влада Запоріжжя звинувачує Київ в геноциді Криму.

На окупованій території Запорізької області росіяни фабрикують фейкові заяви радника голови ОП Олексія Арестовича та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації. Зокрема, т.зв. влада Запоріжжя звинувачує Київ в геноциді Криму.

"Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного та Арестовича про начебто "втрату Запоріжжя" та розпач серед військових", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Херсоні окупанти заселяються у житло українців та посилюють примусову паспортизацію.

"Із Маріуполя загарбники відправляють людей за довідками до фільтраційних таборів. У Маріуполі проблема з питною водою - її немає навіть там, де окупанти прозвітували про відновлення водопостачання", - йдеться у повідомленні.

У тимчасово окупованому місті Сорокіне на Луганщині окупанти оформлюють паспорти т.зв. "ЛНР" для депортованих українців.

"У лікарні Вовчанська людям відмовили у допомозі й вигнали на вулицю. Це приміщення заповнюють пораненими росіянами, а лікарів змушують працювати на окупантів", - зазначають у Центрі.

Нагадаємо, окупанти в Запорізькій області набирають "добровольців" для "захисту" від ЗСУ.

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