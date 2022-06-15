Євген Балицький заявив, що вже нібито набрали понад 200 "захисників".

Російські окупанти на тимчасово окупованій території Запорізької області почали збирати "добровольців". Вони повинні "захищати" Регіон від українських військових.

Про це заявив місцевий гауляйтер Євген Балицький

За його словами, нібито вже зібрали більше 200 "захисників".

"У нас є своя міліція. У нас вже є батальйони людей, ми поки їх не оформляємо, але велика кількість людей, які хотіли б сьогодні "захищати" свою батьківщину саме від ЗСУ. Люди приходять, записуються. Ми поки фіксуємо великі списки. Більше 200 осіб є вже в списках людей, які вже готові йти", - заявив Балицький.

Водночас він вказав, що "звільняти" землі будуть тільки російські військові, тому що "власних сил не вистачить ніколи".

Як раніше повідомляв УНІАН, член Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Сергій Цеков заявив, що російська влада має намір привласнити території України - тимчасово окуповані райони Донбасу, Херсонської та Запорізької областей. У Кремлі говоривши, що це поки не представляється можливим.

Пізніше так званий "голова" ВЦА Запорізької області, колаборант Євген Балицький підписав указ про "націоналізацію" майна України.

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