Випадок дезертирства 60 окупантів стався в Михайлівці.

У Михайлівці Василівського району Запорізької області знову зафіксували випадок дезертирство серед російських солдатів.

Як передавати Сили оборони Запорізького регіону, за даними розвідки, з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання військ РФ, стався випадок дезертирства 60 окупантів.

Також в районі населеного пункту Кінські Роздори (Пологівський район) зафіксовані нові фортифікаційні споруди противника, близько 35 одиниць техніки та місця дислокації особового складу.

З тимчасово окупованої території АР Крим зафіксовано рух поїзда з паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами в напрямку Мелітополь.

Крім того,зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника: траса Мелітополь — Василівка і в зворотному напрямку фіксується систематичний рух значної кількості вантажівок КамАЗ, Андріївка — Кінські Роздори (Пологівський район) велика кількість важкої техніки, з Криму в напрямку Мелітополя протягом дня зафіксовані кілька колон вантажівок, бензовозів і військової техніки.

"Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення, приватні підприємства та державні установи, незаконно конфісковувати їх майно. У Бердянському та Мелітопольському районах окупанти викрали 5 автомобілів, що належать місцевим жителям і підприємствам", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли цивільної інфраструктури по ствольній та реактивній артилерії в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Опитне, Володимирівка, Новосілка та Щербаки.

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