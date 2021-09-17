За даними РНБО, наразі паспортизація населення ОРДЛО уповільнилася.

За різними даними, на окупованому Донбасі паспорти РФ отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

Коментуючи можливість запровадження санкцій проти жителів окупованих територій, він сказав:

"Людина не має можливостей для існування у деяких випадках, якщо у неї немає цього паперу (паспорту РФ - УНІАН). Це дуже чутлива ситуація. Тому ми будемо підходити до цього питання дуже обережно і дуже виважено".

За словами Данілова, за різними даними, на окупованому Донбасі паспорти РФ отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

"На сьогодні темпи видачі (російських паспортів - УНІАН) уповільнилися", - додав він.

Примусова паспортизація жителів ОРДЛО: що було раніше

24 квітня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання російських паспортів жителями тимчасово окупованого Донбасу.

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1 травня 2019 року Путін підписав указ, яким спростив порядок отримання російського громадянства для окремих категорій громадян України. Право на отримання громадянства РФ у спрощеному порядку, зокрема, отримали громадяни України, які не мають громадянства (підданства) іншої держави, а також особи без громадянства, які народилися і постійно проживали на території Криму і виїхали за межі півострова до 18 березня 2014 року, а також їхні діти, чоловіки (дружини) і батьки.

Кабмін України визнав незаконними російські паспорти, видані мешканцям окупованого Донбасу - насамперед Луганської та Донецької областей. У рішенні передбачений перелік так званих підрозділів, уповноважених РФ на видавання паспортів.

Раніше ЦВК РФ схвалила залучення мешканців ОРДЛО з російськими паспортами до електронного голосування на парламентських виборах в РФ, що відбудуться 17-19 вересня 2021 року.

МЗС України закликало Росію скасувати рішення й висловило рішучий протест діям окупантів.

За даними ЗМІ, підконтрольні Кремлю бойовики проводять активну кампанію з реєстрації місцевих мешканців на порталі "Держпослуг". Крім того, окупанти планують організувати підвіз виборців на ділянки у Ростовській області.

Автор: Антоніна Доломанжи