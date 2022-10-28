На окупованій території Херсонщини активізували роботу лікувальних закладів із розгортанням додаткових ліжко-місць через велику кількість поранених окупантів.

На півдні протягом ночі Збройні сили України завдали по ворогу 112 вогневих ударів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 11:00.

"Протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 112 вогневих завдань по місцях зосередження ворожих сил та засобів, із контролю логістичних шляхів та місць зберігання боєприпасів", - сказав він.

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За словами Назарова, обстановка на Південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала, противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі.

Окупанти наносять вогневі удари по українських позиціях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів, танків тощо вздовж лінії бойового зіткнення та прилеглих територіальних громадах.

В той же час, за даними Назарова, на тимчасово окупованій території Херсонщини зафіксовано активізацію роботи лікувальних закладів із розгортанням додаткових ліжко-місць у зв’язку із великими надходженнями поранених окупантів.

На правобережній частині Херсонської області окупанти посилюють свої підрозділи мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1 тис. осіб.

"За сталою практикою, армія загарбників розселяє особовий склад у житло місцевих жителів, які евакуювалися з тих територій", - сказав Назаров.

У Чорному морі вороже угруповання складається з 9 кораблів, з них – два надводні та два підводні, які тримають напоготові 24 ракети "Калібр".

Війна в Україні

Рано вранці 24 лютого 2022 року Російська Федерація без оголошення війни почала повномасштабне вторгнення в Україну.

У серпні Збройні сили України пішли у контрнаступ. 14 жовтня повідомлялося, що в Україні з початку війни деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

За даними британської розвідки, за останні шість тижнів відбувся явний перехід російських військ до довгострокової оборонної позиції на більшості ділянок лінії фронту в Україні.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 69 700 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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