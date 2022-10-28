ЗСУ щодня знищують десятки одиниць техніки.

Збройні сили України ліквідували майже 70 тисяч російських загарбників. За добу загальна кількість збільшилася ще на 480 окупантів. А разом з цим наші бійці підірвали 48 одиниць ворожої техніки.

Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 28 жовтня

особового складу — близько 69 700 (+480) осіб ліквідовано;

танків — 2640 (+9);

бойових броньованих машин — 5378 (+14);

артилерійських систем — 1698 (+8);

РСЗВ — 379 (+0);

засобів ППО — 192 (+0);

літаків — 272 (+1);

гвинтокрилів — 251 (+2);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1401 (+3);

крилатих ракет — 351 (+0);

кораблів/катерів — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4088 (+10);

спеціальної техніки — 151 (+1).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на лінії фронту.

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Контрнаступ ЗСУ: остання інформація

За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти не тікають з Херсона. Чутки про відступ ворога з міста — це інформаційна атака. У такий спосіб рашисти хочуть мотивувати ЗСУ перекинути підрозділи з інших напрямків у район обласного центру.

Як повідомив радник ОПУ Олексій Арестович, у Херсон відправили кадрових військових з тимчасово окупованої частини Запорізької області. А ще в місті посилили ППО і будують переправи.

У Сватовому Луганської області окупанти намагаються вибудувати оборону з використанням особливостей місцевості та інженерного обладнання. ЗСУ не дозволяють цього зробити, в першу чергу — артилерійськими ударами.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські захисники щодня просуваються вперед. Однак темпи контрнаступу не високі, адже заважає багато факторів, включаючи погоду.

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