Протягом ночі ЗСУ виконали 130 вогневих завдань.

В Україні на південному фронті обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 13:00.

"Обстановка на Південнобузькому напрямку суттєвих змін не зазнала, залишається складною, але контрольованою. Підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та здійснювати вогневий вплив по бойових позиціях ворога в районах зосередження та його об’єктах логістики в тилових районах", - сказав він.

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За його словами, основні зусилля противник зосереджує на веденні активної оборони та намаганні утримати зайняті рубежі уздовж усієї лінії зіткнення. Протягом ночі російські окупанти обстрілювали позиції підрозділів ЗСУ та прилеглі територіальні громади різними засобами ураження. Зокрема, реактивними системами залпового вогню, артилерійськими снарядами різних калібрів та мінометами.

"Протягом ночі наші ракетники та артилеристи завдавали ударів по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, озброєння, техніки рашистів. Виконано 130 вогневих завдань. Втрати противника дорозвідуються", - додав Назаров.

В Чорному морі угруповання ворожого флоту складається з 10 кораблів, серед яких напоготові 4 носії крилатих ракет, з яких 2 підводні. Сумарний залп – 24 "Калібри".

Війна в Україні

Рано вранці 24 лютого 2022 року Росія без оголошення війни почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Наприкінці вересня бойовики "Л/ДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської та Запорізьклї областях провели фейкові референдуми про "входження" до складу Російської Федерації. 5 жовтня президент РФ Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про прийняття цих територій до складу РФ.

Наприкінці літа Збройні сили України пішли у контрнаступ. 14 жовтня повідомлялося, що в Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії деокуповано вже 1 тис. 620 населених пунктів.

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