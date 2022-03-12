У цій заяві йдеться, що Тулупов і його команда нібито не можуть далі виконувати свої обов'язки.

Мер тимчасово окупованого росіянами Генічеська Олександр Тулупов заявив, що змушений подати у відставку.

Про це йдеться в заяві Тулупова на офіційному сайті міськради.

"Сьогодні складний день у моєму житті і житті моєї команди. Ми змушені констатувати, що нас поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати і здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування", - йдеться в заяві.

У зв'язку з цим Тулупов, його заступники, секретар міськради і управсправами виконкому, багато членів трудового колективу прийняли рішення піти у відставку.

"Ми весь цей військовий, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Спасибі всім за співпрацю, розуміння, взаємовіддачу і допомогу", - йдеться в заяві.

Саме повідомлення закінчується так: "Я пишаюся Вами! З повагою Ваш міський голова Олександр Тулупов!".

Зазначимо, що, можливо, мер може бути в заручниках у окупантів.

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