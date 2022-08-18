На сході українські військові відбили ворожі штурми та наступи на кількох напрямках. Окупанти отримали жорстку відсіч та відступили.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00.
Так, на Краматорському напрямку окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка – Виїмка, але зазнали втрат та відступили.
"На Бахмутському напрямку наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов", - розповіли у Генштабі.
Крім того, на Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке – Камʼянка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Первомайське та Лозове – Первомайське.
Також на Новопавлівському напрямку наступальними діями окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук – Водяне, але "отримали жорстку відсіч та відступили".
Раніше УНІАН вже повідомляв, що Жданов пояснив, чому росіяни не зуміли захопити Київ.