Окупанти також намагаються покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, обстрілюючи українські позиції вздовж лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив невдалу спробу штурму для покращення положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00.

"На Слов’янському напрямку підрозділи противника продовжували штурмові дії з метою покращення тактичного положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. Всі дії ворога у напрямках зазначених населених пунктів були невдалими. Наші воїни відігнали окупантів назад", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник обстрілював зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

За даними Генштабу, ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення для обмеження дій підрозділів Сил оборони України та застосовують штурмову та армійську авіацію.

В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 липня на Слов'янському напрямку ворог намагався провести розвідку боєм біля Мазанівки. Результат вийшов невдалим завдяки професіоналізму українських захисників. Окупанти зазнали втрат і були змушені відступити.

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