Противник обстріляв понад двадцять населених пунктів у цих оперативних районах.

Збройні сили України двічі відбили наступ окупантів під Дементіївкою на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат і був відкинутий назад українськими захисниками. Аналогічно закінчилася спроба росіян атакувати в районі Богородичного на Слов'янському напрямку.

Цією інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у своєму традиційному вечірньому зведенні з фронту.

"На Харківському напрямку противник веде оборонні дії та намагається покращити тактичне положення в окремих районах. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії околиці та місто Харків, а також райони населених пунктів Уди, Дементіївка, Леб’яже, Піщане, Замулівка, Петрівка, Питомник, Мосьпанове, Коробочкине, Слатине, Світличне, Шевелівка, Перемога, Верхній Салтів, Нове та Байрак", — повідомили в Генштабі.

Неподалік від Дементіївки ворог двічі намагався перейти в наступ. ЗСУ відбили атаки і відкинули окупантів назад. А поблизу Петрівки росіяни здійснили авіаудар.

На Слов'янському напрямку противник теж переходив в атаку. Наступальні дії в районі Богородичного закінчилися відступом окупантів після вогневого ураження та втрат від ЗСУ. З мінометів, ствольної артилерії та РСЗВ ворог обстріляв райони населених пунктів Долина, Мазанівка, Краснопілля, Гусарівка, Новопавлівка, Червоне, Вірнопілля та Хрестище.

Нагадаємо, на Харківщині ворог не вперше атакує біля Дементіївки. Проте всі штурми закінчуються жорсткою відсіччю ЗСУ та відступом окупантів.

Тим часом Слов'янськ після відведення українських військ з Лисичанська став прифронтовою зоною. У британській розвідці назвали захоплення міста наступною оперативною ціллю рашистів. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, окупаційна армія може спробувати наступати на Слов'янськ і Краматорськ з трьох напрямків.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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